Экономика

14:43 11.07.2019

Рынок страхования жизни в Украине вошел в ТОП-3 динамичных рынков стран мира - Нацкомфинуслуг

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Рынок страхования жизни в Украине вошел в ТОП-3 динамичных рынков стран мира - Нацкомфинуслуг

Рынок страхования жизни в Украине вошел в ТОП-3 динамичных рынков стран мира, продемонстрировав одну из лучших динамик (рост - 22,2%) поступления страховых премий по страхованию жизни в валютном эквиваленте с учетом инфляции за 2018 год.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов со ссылкой на отчет международного перестраховщика Swiss Re (Швейцария).

При этом он отметил, что 2018 год был очень динамичным как для компаний по страхованию жизни, так и их клиентов.

По данным Залетова, страховые платежи по договорам страхования жизни за 2018 год составили 3,9 млрд грн, что на 34,1% больше, чем за 2017 год. При этом 97,1% поступлений страховых платежей осуществлено физическими лицами (в 2017-м - 96,6%).

Количество страховщиков в течение года сократилось на три - до 30 компаний. При этом фактически основную долю страховых платежей - 96,9% - аккумулируют ТОП-10 страховщиков.

За 2018 год страховщики осуществили страховые выплаты по страхованию жизни на сумму 704,9 млн грн, что на 26,7% больше, чем за 2017 год. При этом было урегулировано 32,6 тыс. страховых случаев (на 16,8% больше).

Одним из показателей роста доверия населения к долгосрочным социальным накопительным программам, сообщил Залетов, является также сокращение объемов досрочных расторжений договоров страхования жизни, которое наблюдается, начиная с 2015 года. Так, выкупные суммы в 2018 году составили 192,5 млн грн, что на 9,1% меньше показателя предыдущего года и почти в два раза меньше, чем в 2014 году.

По его мнению, развитие отечественного рынка страхования жизни в современных условиях тесно связано с уровнем платежеспособности населения, инфляционными ожиданиями и развитием национальной экономики, поскольку позволяет аккумулировать значительные долгосрочные инвестиционные ресурсы. Так, на конец 2018 года сформированы страховые резервы в размере 9,3 млрд грн, что на 11,3% больше, чем по состоянию на 31декабря 2017 года. Значительная их часть приходится на ОВГЗ (55,3%) и депозиты в наиболее надежных банках (34,1%). За 2018 год страховщики получили инвестиционный доход от размещения страховых резервов по страхованию жизни в размере 711,1 млн грн, что на 10,4% больше, чем в 2017 году.

Как полагает Залетов, несмотря на то, что в прошлом году украинский рынок страхования жизни несколько улучшил свои позиции в мировом рейтинге, который составляет Swiss Re, поднявшись с 84-го на 83-е место, он еще не дотягивает до результатов 2013 года, когда Украина по этому показателю занимала 69-е место.

По его убеждению, новые инициативы Нацкомфинуслуг, связанные с возможностью заключения договоров страхования жизни и расчетов по ним в иностранной валюте, которые вступили в силу 7 мая 2019 года, позволят значительно расширить линейку социально-накопительных страховых продуктов, создать новые рабочие места, повысить устойчивость национальной экономики и смягчить последствия глобальных рисков.

Кроме того, по мнению члена комиссии, в рамках обновленного парламента и правительства важно вернуться к дискуссии относительно внесения изменений в Налоговый кодекс, направленных на стимулирование развития корпоративного страхования жизни.

Теги: #страхование #нацкомфинуслуг #залетов
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