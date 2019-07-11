Экономика

13:19 11.07.2019

Украинский фонд стартапов составил 400 млн грн., заявки можно будет подавать уже с сентября

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Украинский фонд стартапов составил 400 млн грн., заявки можно будет подавать уже с сентября

 Бюджет Украинского фонда стартапов составил 400 млн грн, планирует выдавать стартапам на ранней стадии гранты в объеме от $25 тыс. до $ 75 тыс., сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня это 400 млн реальных денег, которые будут направлены на поддержку таких стартапов от $25 тыс. до $75 тыс. до 24 месяцев реализации. Старт в этом году, думаю, должен привести к кратному увеличению финансированию этого фондадо 4 млрд грн", - сказал он в четверг, презентуя фонд в Киеве.

В набсовет фонда вошли Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), замминистра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Госагетство по электронному управлению e-gov), Дмитрий Шимкив (Darnitsa), сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Сегодня мы назначаем набсовет - и он "отплывает" из рук Министерства финансов в руки набсовета", - сказала Маркарова.

По ее словам, затем набсовет объявит конкурс, будет оценивать проекты и выберет победителей, с которыми будут подписаны договоры о предоставлении грантового финансирования.

"Наша задача сейчас - найти софинансирование. Мы активно общаемся с донорами", - отметила Маркарова.

В свою очередь, СЕО и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер сообщил, что отбирать проекты будет конкурсная комиссия, которую, в свою очередь, выберет набсовет фонда. Выделенные стартапам средства, по его словам, могут быть использованы на прототипирование или развитие бизнеса.

Яковер уточнил, что заявки с сентября можно будет подавать онлайн на портале фонда, затем конкурсная комиссия оценит проекты, проведет "живой питчинг", определит победителя, с которым будет подписан договор. Фонд также будет осуществлять мониторинг выполнения условий договора о финансировании.

По словам Яковера, при отборе будут оцениваться техническая и коммерческая возможность реализации проекта. Основные критерии - инновационность; коммерциализация; команда и финансы, а также стойкость проекта.

"На днях будет первое заседание набовета, после этого будут утверждены конкурсная комиссия, критерии отбора и в сентябре начинается прием заявок", - подчеркнул он.

Теги: #гройсман #стартапы #украина #гранты #фонд #бюджет #финансы
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