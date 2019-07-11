Экономика

12:35 11.07.2019

Экс-глава МЭРТ Абромавичус возглавил набсовет "Укроборонпрома"

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Экс-глава МЭРТ Абромавичус возглавил набсовет "Укроборонпрома"

 Министр экономического развития Украины в 2014-2016 гг. Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня этого года указом президента Владимира Зеленского, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве в четверг.

По его данным, соответствующее решение набсовет принял на прошедшем в Киеве 10 июля первом заседании в обновленном составе.

"В ходе заседания были рассмотрены планы предстоящей реструктуризации "Укроборонпрома", включая проведение международного аудита госконцерна", – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в работе заседания также приняли участие представители профильных ведомств, стран-партнеров Украины по ВТС и руководство госконцерна.

В предыдущем составе набсовет "Укроборонпрома" возглавлял ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаил Згуровский, которого президент Зеленский на днях вывел из набсовета госконцерна.

Согласно уставу "Укроборонпрома", набсовет является высшим органом управления и включает пять членов, трех из которых назначает президент, а двух – уполномоченный орган управление (правительство).

Указом от 9 июля этого года президент Зеленский назначил членами набсовета своего внештатного советника Андрея Загороднюка, возглавлявшего проектный офис реформ при Минобороны, и Давида Арахамию, который в 2014-2017 гг. возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Еще одним членом набсовета "Укроборонпрома" является зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009 гг.) Энтони Тетер (Anthony Tether), введенный в него правительством в январе 2018 года. Одно место в набсовете по квоте правительства остается вакантным.

Теги: #абромавичус #укроборонпром #кадры
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