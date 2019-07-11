Экономика

10:15 11.07.2019

"Укрпошта" вновь пригрозила прекратить доставку пенсий с 2020 года

3 мин читать
"Укрпошта" вновь пригрозила прекратить доставку пенсий с 2020 года

"Укрпошта" заявила, что будет осуществлять доставку пенсий с 1 января 2020 года, но при условии предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда Украины.

Об этом говорится в открытом письме генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенко и главе правления Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

"У "Укрпошты", как и у страны, сегодня есть выбор - стать одной из самых успешных компаний Украины и объектом инвестиций международных игроков или исчезнуть, внровь в совковый "собес". Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения, и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее второго по размеру работодателя Украины. Поэтому я заранее предупреждаю Вас, Минсоцполитики и Пенсионный фонд, что с 1 января 2020 года "Укрпошта" не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу", - говорится в открытом письме.

Руководитель "Укрпошты" также заявил, что у правительства есть время до 1 сентября для выбора одного из двух путей решения вопроса пересмотра тарифа по доставке пенсий.

"Первый - принять новый тариф на доставку пенсий, который был утвержден Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли еще в ноябре 2017 года. Но он торпедируется Министерством социальной политики. Второй путь - вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок определил ее стоимость", - предлагают в "Укрпоште".

По словам Смелянского, в течение трех последних лет "Укрпошта" активно обновляла свои активы и достигла договоренностей с международными и частными финансовыми институтами, которые готовы инвестировать в развитие компании. Но это невозможно без пересмотра тарифа на доставку пенсии, который остается неизменным с 2004 года, несмотря на рост заработных плат, цены топлива и других его составляющих.

"Это должно быть на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не с регулируемым тарифом или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса. Нельзя нарушать права человека, вынуждая, особенно пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, получать выплаты только в одном банковском учреждении, к которому еще надо ехать 30-50 км. Тогда речь шла о 200 тыс. чел., сейчас - уже о миллионах наименее защищенных граждан", - подчеркивает Смелянский.

Он напомнил, что ровно год назад, после громких заявлений о закрытии отделений и увольнении почтальонов, а также после личного вмешательства пятого президента Украины Петра Порошенко, "Укрпошта" получила от Пенсионного фонда 500 млн грн на покрытие убыточности тарифа. Но по эти средства покрыли расходы лишь на полгода.

"Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру", - подчеркнул Смелянский.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года "Укрпошта" во всех областях Украины успешно провела переговоры и подписала соответствующие протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда о доставке и выплате пенсий в 2019 году.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и первому заместителю главы администрации президента Виталию Ковальчуку проконтролировать вопрос доставки пенсий, сохранения почтовых отделений и обеспечения зарплат почтальонов.

"Укрпошта" предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов. Месяц назад компанию отметило Международное почтовое сообщество как лучшую почту мира в двух номинациях.

Теги: #укрпошта #доставка #пенсии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:52 11.07.2019
Глава МинВОТ: Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно

Глава МинВОТ: Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно

12:15 08.07.2019
"Укрпошта" в марте-мае 2019г доставила почти 5 млрд грн монетизированных субсидий

"Укрпошта" в марте-мае 2019г доставила почти 5 млрд грн монетизированных субсидий

18:35 03.07.2019
Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

13:22 26.06.2019
Кабмин повысил с 1 июля пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами

Кабмин повысил с 1 июля пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами

14:43 25.06.2019
"Укрпошта" победила в двух номинациях мировой премии World Post & Parcel Awards 2019

"Укрпошта" победила в двух номинациях мировой премии World Post & Parcel Awards 2019

18:32 24.06.2019
Спрос на доставки через сервис NP Shopping за 5 мес. 2019г. вырос на 27%

Спрос на доставки через сервис NP Shopping за 5 мес. 2019г. вырос на 27%

16:25 24.06.2019
Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами с 1 июля

Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами с 1 июля

17:07 13.06.2019
Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

12:28 13.06.2019
"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

"Укрпошта", "Нова Пошта", Delivery и "Ин Тайм" будут доставлять товары заказчиков торгов ProZorro

13:16 06.06.2019
"Нова Пошта" возобновила услугу по доставке из американского онлайн-магазина iHerb

"Нова Пошта" возобновила услугу по доставке из американского онлайн-магазина iHerb

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 3,2%

Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины

Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка

"Укринтерэнерго" возобновил поставку э/э "Воде Донбасса"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мексике сошел с конвейера последний Volkswagen "Жук"

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 3,2%

Qatar Petroleum и Chevron Phillips Chemical Company построят нефтехимкомплекс в Мексиканском заливе за $8 млрд

USAID положительно оценивает первые дни работы нового оптового рынка э/э

"Укрспирт" возобновит отгрузки спирта после разъяснений Минфина

Система электронного учета древесины заработает эффективно только при условии подключении всех лесопользователей – ЕБА

Блэкаут в Армении мог быть спровоцирован проблемами в энергосистеме Ирана

Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины

Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

Исполнительным директором "ДТЭК ВИЭ" назначен экс-сотрудник "ДТЭК Энерго" Мишин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА