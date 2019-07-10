USAID положительно оценивает первые дни работы нового оптового рынка э/э

Проект энергетической безопасности (Energy security project, ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) положительно оценивает запуск и первые дни работы нового оптового рынка электрической энергии.

"Результаты первых десяти дней работы оптового рынка электроэнергии в Украине доказывают, что запуск рынка произошел успешно", – отмечено в пресс-релизе проекта, выпушенного по итогам тематического "круглого стола".

Безопасный режим запуска, над разработкой которого работал, в том числе, ESP, позволил минимизировать риски, избежать ценового шока потребителей, а также технических и финансовых осложнений.

"Первые результаты свидетельствуют, что оптовый рынок сейчас работает с незначительными проблемами, ожидаемыми при внедрении таких реформ. По мнению основных участников рынка, оптовый рынок электроэнергии в настоящее время работает в обычном режиме и в соответствии с правилами рынка. Ожидаемые трудности первых дней его работы устранены", – отмечено в заявлении.

ESP на основании данных мониторинга первых дней работы новой модели и с учетом последних решений правительства и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (в том числе решений по тарифам на передачу и распределение э/э), предоставил рекомендации относительно дальнейших изменений на рынке.

"Следующим шагом должно быть усиление рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного и балансирующего рынков. Необходимо также обеспечить справедливое распределение расходов и доходов между участниками рынка э/э с целью поддержки финансовой стабильности", – считают в USAID.

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму.

Концепция "безопасного режима" предусматривает наличие: специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э населению; правил централизованного рынка двухсторонних договоров со стандартизированными продуктами на базе торговой платформы для электронных аукционов; правил расчета и внедрения ценовых ограничений на рынке двухсторонних договоров, а также на рынке на сутки вперед; ограничений на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг.

Проект энергетической безопасности USAID направлен на предоставление Украине помощи в усовершенствовании нормативно-правовой базы энергосектора, усилении надежности поставки энергоресурсов, создании и развитии механизмов свободных энергорынков, их интеграции в европейские. Среди прочего усилия проекта направлены и на оказание помощи правительству Украины в обеспечении надежной и безопасной поставки энергии населению по доступным ценам.