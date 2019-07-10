Экономика

17:46 10.07.2019

USAID положительно оценивает первые дни работы нового оптового рынка э/э

2 мин читать
USAID положительно оценивает первые дни работы нового оптового рынка э/э

Проект энергетической безопасности (Energy security project, ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) положительно оценивает запуск и первые дни работы нового оптового рынка электрической энергии.

"Результаты первых десяти дней работы оптового рынка электроэнергии в Украине доказывают, что запуск рынка произошел успешно", – отмечено в пресс-релизе проекта, выпушенного по итогам тематического "круглого стола".

Безопасный режим запуска, над разработкой которого работал, в том числе, ESP, позволил минимизировать риски, избежать ценового шока потребителей, а также технических и финансовых осложнений.

"Первые результаты свидетельствуют, что оптовый рынок сейчас работает с незначительными проблемами, ожидаемыми при внедрении таких реформ. По мнению основных участников рынка, оптовый рынок электроэнергии в настоящее время работает в обычном режиме и в соответствии с правилами рынка. Ожидаемые трудности первых дней его работы устранены", – отмечено в заявлении.

ESP на основании данных мониторинга первых дней работы новой модели и с учетом последних решений правительства и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (в том числе решений по тарифам на передачу и распределение э/э), предоставил рекомендации относительно дальнейших изменений на рынке.

"Следующим шагом должно быть усиление рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного и балансирующего рынков. Необходимо также обеспечить справедливое распределение расходов и доходов между участниками рынка э/э с целью поддержки финансовой стабильности", – считают в USAID.

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму.

Концепция "безопасного режима" предусматривает наличие: специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э населению; правил централизованного рынка двухсторонних договоров со стандартизированными продуктами на базе торговой платформы для электронных аукционов; правил расчета и внедрения ценовых ограничений на рынке двухсторонних договоров, а также на рынке на сутки вперед; ограничений на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг.

Проект энергетической безопасности USAID направлен на предоставление Украине помощи в усовершенствовании нормативно-правовой базы энергосектора, усилении надежности поставки энергоресурсов, создании и развитии механизмов свободных энергорынков, их интеграции в европейские. Среди прочего усилия проекта направлены и на оказание помощи правительству Украины в обеспечении надежной и безопасной поставки энергии населению по доступным ценам.

Теги: #электроэнергия #рынок #usaid
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:15 10.07.2019
"Укринтерэнерго" возобновил поставку э/э "Воде Донбасса"

"Укринтерэнерго" возобновил поставку э/э "Воде Донбасса"

09:33 03.07.2019
Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решение суда по тарифам "Укрэнерго"

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решение суда по тарифам "Укрэнерго"

13:51 02.07.2019
ДТЭК в июле намерен начать импорт э/э из Европы

ДТЭК в июле намерен начать импорт э/э из Европы

12:39 02.07.2019
Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

12:20 02.07.2019
Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

11:04 01.07.2019
Украина 1 июля дала старт новому оптовому рынку э/э

Украина 1 июля дала старт новому оптовому рынку э/э

09:42 01.07.2019
"Оператор рынка" ночью приостанавливал первые торги э/э на внутрисуточном рынке, работа платформы уже восстановлена

"Оператор рынка" ночью приостанавливал первые торги э/э на внутрисуточном рынке, работа платформы уже восстановлена

09:40 01.07.2019
Результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э свидетельствуют об успешном старте энергореформы – Евдокимов

Результаты первых торгов на новом сегменте оптового рынка э/э свидетельствуют об успешном старте энергореформы – Евдокимов

09:38 01.07.2019
Цена на электроэнергию ДТЭК с запуском рынка снизилась на 12% – компания

Цена на электроэнергию ДТЭК с запуском рынка снизилась на 12% – компания

16:15 27.06.2019
Все бюджетные организации имеют право покупать э/э на условии универсальной услуги

Все бюджетные организации имеют право покупать э/э на условии универсальной услуги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка

"Укринтерэнерго" возобновил поставку э/э "Воде Донбасса"

НБУ отменил согласование ФГВФЛ продажи заинтересовавших компанию Веревского морпорта и МЖК в Ильичевске

Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрспирт" возобновит отгрузки спирта после разъяснений Минфина

Система электронного учета древесины заработает эффективно только при условии подключении всех лесопользователей – ЕБА

Блэкаут в Армении мог быть спровоцирован проблемами в энергосистеме Ирана

Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

Исполнительным директором "ДТЭК ВИЭ" назначен экс-сотрудник "ДТЭК Энерго" Мишин

Первая капсульная гостиница сети Monotel откроется в Киеве в августе

Tesla проинформировала сотрудников о планах нарастить производство - СМИ

Снижение лимита стоимости посылок из-за рубежа до EUR100 ухудшит условия для покупок украинцами товаров за границей – президент Meest Group

Лагард официально номинирована на пост главы ЕЦБ

НБУ готовит концептуальные изменения в регулировании украинского платежного рынка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА