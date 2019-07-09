Экономика

15:53 09.07.2019

Страховой рынок Украины поднялся в мировом рейтинге - Нацкомфинуслуг

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Страховой рынок Украины поднялся в мировом рейтинге - Нацкомфинуслуг

По объему собранных страховых премий в валютном эквиваленте в 2018 году страховой рынок Украины занял 60-е место в мире (в 2017 году – 61-е), по темпам роста, как и годом ранее, - в ТОП-10 наиболее динамичных рынков развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Азии (ЕМЕА), сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов со ссылкой на отчет международного перестраховщика Swiss Re (Швейцария).

По его словам, улучшение показателей произошло благодаря росту объема предоставления услуг в таких видах, как страхование жизни - на 34,1%, страхование от несчастных случаев – на 32,5%, страхование туристов - на 31,9%, медицинское страхование – на 21,3%, страхование имущества - на 24%, автострахование - на18,9%.

Кроме того, Залетов подчеркнул, что за последние четыре года страховые компании Украины осуществили населению и предприятиям страховые выплаты в размере более 40,3 млрд грн. Из них более 10% возмещено благодаря сотрудничеству с ведущими иностранными перестраховщиками и перестраховочными брокерами из стран-членов ОЭСР (преимущественно из Швейцарии, Германии, Польши, Великобритании, Австрии, США, Франции и др.).

Развитие отечественного рынка страховых услуг в современных условиях тесно взаимосвязано с развитием национальной экономики, поскольку позволяет аккумулировать значительные долгосрочные инвестиционные ресурсы, привлекая средства через пенсионные программы и программы страхования жизни. Расширение страхового бизнеса создает рабочие места, активизирует внедрение инноваций, стимулирует устойчивость экономики и смягчает последствия глобальных рисков, отмечает Залетов.

Теги: #страхование #нацкомфинуслуг #залетов
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