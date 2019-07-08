Экономика

15:27 08.07.2019

МЭРТ повторно предлагает увеличить финобеспечение туроператоров в 10 раз

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МЭРТ повторно предлагает увеличить финобеспечение туроператоров в 10 раз

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) обнародовало проект закона, которым предлагается увеличить финансовое обеспечение туроператоров в 10 раз и ввести штрафы за незаконное использование категорий гостиницами.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на сайте МЭРТ, сумма финобеспечения туристического оператора должна составлять не менее 5% от годового объема продаж за предыдущий год, но не менее EUR200 тыс. для оператора, предлагающего услуги выездного туризма (против EUR20 тыс. в действующем законодательстве), не менее EUR100 тыс. для туроператоров въездного и внутреннего туризма (против EUR10 тыс.), не менее EUR50 тыс. для операторов внутреннего туризма. При этом финобеспечение турагента должно составлять не менее 5% от годового объема продаж, но не менее EUR20 тыс.

Размер гарантии для новосозданных туроператоров равен нижнему порогу в зависимости от выбранного вида туризма, или EUR10 тыс. для турагента.

МЭРТ также предлагает закрепить штрафы для нарушителей туристического законодательства, в частности, за незаконное использование категорий объектов туринфраструктуры и не обеспечение въезда-выезда туриста согласно договору – 100-500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, при повторном нарушении в течение года – 800-1000.

В документе также приведены детали и условия заключения договоров о туристическом обслуживании, определяется понятие "безупречная деловая репутация руководителя туроператора".

Кроме того, в проект закона добавлены нормы о соответствии зданий гостиниц госстройнормам. Так, не менее 10% номерного фонда должны быть приспособлены для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Как указано в документе, законопроект разработан с целью интеграции национальной турсферы в европейскую.

Как сообщалось, в мае-2019 Кабинет министров Украины принял постановление об усилении ответственности туроператоров перед потребителями туристических услуг и обязал их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии.

Согласно принятому постановлению, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами, а также восстанавливать размер фингарантии в течение одного рабочего дня в случае гарантийных выплат клиентам.

Туроператоры также обязаны размещать на своих веб-сайтах информацию о количестве заключенных с туристами договоров, а также данные о турагентах, с которыми работает туроператор, и о наличии у них финобеспечения.

Кроме того, туроператоры обязаны публиковать информацию о задержке рейсов на четыре и более часов, а также информировать об этом орган лицензирования – МЭРТ.

Постановление также предусматривает создание туроператором необходимых условий для доступа к своим офисам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Кроме этого, таких лиц нужно информировать о наличии необходимой для них туристической инфраструктуры в пакете услуг перед продажей продукта.

Закреплены также требования к штату туроператора, в соответствии с которыми не менее 30% сотрудников должны иметь три и более лет стажа работы в сфере туризма или соответствующее высшее образование.

Нарушение любого из этих требований может привести к аннулированию лицензии туроператора.

По данным МЭРТ, по состоянию на 1 января 2019 года только 617 из 2,737 тыс. лицензированных туроператоров подтвердили наличие действующего финобеспечения – гарантию банка или другого финансового учреждения.

Теги: #туроператор #законопроект #мэрт
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