Инвестгруппа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физлиц

Инвестиционная группа ICU открыла в Киеве свой первый офис по обслуживанию физических лиц, основным фокусом которого будет обслуживание индивидуальных клиентов, желающих инвестировать в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщил управляющий партнер ICU Константин Стеценко агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что раньше физлица предпочитали депозиты, однако высокая доходность гособлигаций, отсутствие налогообложения по ним, госгарантия и ликвидность изменили ситуацию на рынке.

Управляющий партнер уточнил, что в среднем по рынку ставки по ОВГЗ составляют 17-18% в гривне и 5-7% в долларах по сравнению со ставками депозитов – соответственно 15% и 2-3%, доход по которым к тому же облагается налогом.

Стеценко уточнил, что офис для физлиц открыт на первом этаже бизнес-центра "Леонардо", где расположен основной офис группы. По его словам, клиенты смогут приобрести ОВГЗ сроком обращения от одного месяца до шести лет. Минимальный порог для первой инвестиции составляет 100 тыс. грн или эквивалент этой суммы в валюте.

Управляющий партнер утверждает, что компания установила одну из самых низких на рынке комиссий за проведение операций с ОВГЗ - 200 грн, а открытие счета в ценных бумагах, обслуживание и хранение ОВГЗ для клиентов ICU будет бесплатным, лишь при выплате валюты будет взиматься еще постоянная фиксированная комиссия $25.

Кроме инвестиций в ОВГЗ, в клиентском офисе ICU можно получить консультации по сбережению через негосударственные пенсионные фонды, а также о вложении средств в инвестиционные фонды под управлением ICU, сказал Стеценко.

Он добавил, что в ближайшее время группа намерена предложить клиентам новые интересные решения.

Основанная в 2006 году специалистами из ING инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы в объеме более $500 млн.

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит, соответственно, 45,011005% и 44,992663%, еще 9,996332% - Владимиру Демчишину, а бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в 2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам.

В Украине инвестгруппе ICU принадлежит банковская группа "Авангард", в которую помимо одноименного банка входят также ООО "Инвестиционный капитал Украина", Компания по управлению активами (КУА) "Инвестиционный капитал Украина", КУА – Администратор пенсионных фондов "АПинвест". В ее составе также открытый пенсионный фонд "Династия", закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Инвестиционный капитал – стабильный рост" и венчурные КИФ "Восстановление" ("Відновлення" - укр.), "Инфинити профит" и Адвентура".

ICU в 2018 увеличила активы под управлением в Украине на 14% - до 3,5 млрд грн.