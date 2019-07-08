Экономика

10:01 08.07.2019

НБУ в первую неделю июля увеличил выкуп валюты на межбанке до $321 млн

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НБУ в первую неделю июля увеличил выкуп валюты на межбанке до $321 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 1 по 5 июня купил на межбанковском валютном рынке $321,2 млн, что в 7,3 раза больше, чем неделей ранее ($44 млн) и соответствует показателю за весь июнь.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $281,2 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Как сообщалось, портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 4 июля достиг нового исторического рекорда – 60,12 млрд грн по номиналу, что в 9,5 раз превышает показатель на начало года. По итогам прошедших 2 июля первичных аукционов портфель вырос на 2,71 млрд грн.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1,96 млрд, продал – $231,43 млн. В том числе в июне Нацбанк купил $322,3 млн по сравнению с $203,6 млн в мае и $299,9 млн в апреле.

Теги: #нбу #валюта
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