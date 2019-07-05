Экономика

16:06 05.07.2019

"Нафтогаз Украины" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, ждет разрешения правительства

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"Нафтогаз Украины" готов выйти на рынок евробондов на следующей неделе, ждет разрешения правительства

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

"У нас все готово для выхода на рынок на следующей неделе", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

Коболев уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что правительство пока не предоставило соответствующего разрешения.

По его словам, Кабмин в мае запретил "Нафтогазу" выпуск еврооблигаций до выпуска их сувереном.

Коболев подчеркнул, что есть международные банки, которые готовы одолжить "Нафтогазу" $100 млн, поэтому он рассчитывает на успех размещения.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что в условиях необходимости ежедневного наращивания запасы газа на 60 млн куб. м руководство НАК решило отсрочить выплату части дивидендов и он готов нести за это персональную ответственность.

"Если не будет запасов газа в 20 млрд куб. м, будет подорвана договорная позиция и подписать контракт будет невозможно", - подчеркнул Коболев.

Теги: #нафтогаз #евробонды #коболев #нафтогаз_украины
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