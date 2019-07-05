Экономика

11:50 05.07.2019

Альпари Банк обжаловал в суде решение НБУ о штрафе в размере 2 млн грн

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Альпари Банк обжаловал в суде решение НБУ о штрафе в размере 2 млн грн

Альпари Банк (Киев) обжаловал в суде решение Национального банка Украины (НБУ) о наложении штрафа в размере 2 млн грн, говорится в сообщении НБУ на сайте.

"Национальный банк получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решения НБУ о наложении штрафа на АО " Альпари Банк". В апреле 2019 банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 2 млн грн", говорится в сообщении.

Как сообщалось, НБУ наложил штраф на Альпари Банк за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении двумя финансовыми учреждениями (один из основателей финучреждения фигурирует в уголовном производстве) в феврале-мае 2018 года финансовых операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн грн двум другим банкам по договорам услуг инкассации. Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов на основании договоров поручительства с физическими лицами, которые осуществляли продажу сельскохозяйственной продукции или металлолома. При этом отдельные физлица на момент заключения договоров были умершими, а паспорта других значатся как утраченные.

Банк не принял меры, которые бы позволили получить достоверную информацию об этих участниках финопераций и их финансовой деятельности, как это предусмотрено внутренними документами по вопросам финансового мониторинга.

Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные и использованием утраченных, похищенных документов или имеющих признаки поддельных, а также о ненадлежащем исполнении банком обязанности по управлению рисками.

НБУ зарегистрировал Альпари Банк 26 октября 2012 года.

По данным центробанка, на 1 января 2019 года единственным акционером банка являлся Бахтари Хедаятоллах.

Согласно данным регулятора, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (264,360 млн грн) банк занимал 76-е место среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #нбу #альпари_банк #суд #штраф
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