Экономика

11:09 05.07.2019

Кабмин подтвердил решение о дивидендах "Укрзализныци" в размере 30% от прибыли

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Кабмин подтвердил решение о дивидендах "Укрзализныци" в размере 30% от прибыли

Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця" в размере 30%.

Соответствующее распоряжение правительства от 24 апреля 2019 года опубликовано в газете "Урядовый курьер" в пятницу.

Так, согласно решению, сумма выплаты УЗ в госбюджет составляет 103,1 млн грн. При этом остальные 70% от прибыли (240,569 млн грн) "Укрзализныци" направляются на покрытие убытков компании прошлых лет.

Как указано в документе, выплата дивидендов должна была осуществиться не позднее 30 июня 2019 года.

В свою очередь в "Укрзализныци" сообщили, что 26 июня в полном объеме уплатили в государственный бюджет 103,1 млн грн дивидендов, что составляет 30% чистой прибыли компании за 2018 год.

Как отметил глава компании Евгений Кравцов, эта сумма более чем в три раза превысила размер дивидендов по результатам работы компании в 2017 году, когда было уплачено в госбюджет 33,2 млн грн.

Кроме того, Кравцов сообщил, что в госбюджет направлены и дивиденды ЧАО, 100% процентов акций которых внесены в уставный капитал "Укрзализныця" - всего в сумме 8,5 млн грн.

Как сообщалось, для других госкомпаний правительство утвердило норматив выплаты дивидендов за 2018 год в размере 90%. Однако НАК "Нафтогаз" выплатил лишь 30%, сославшись на запрет суда платить все 90%, инициированный его "дочкой" Укрнафта и необходимостью накопить деньги на закупки газа.

АО "Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн грн.

Теги: #укрзализныця #дивиденды #кабмин
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