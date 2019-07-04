Экономика

15:06 04.07.2019

"Укрзализныця" просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городские электрички и выделить на их восстановление 500 млн грн

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"Укрзализныця" просит "Киевпастранс" вернуть на ее баланс городские электрички и выделить на их восстановление 500 млн грн

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) при поддержке властей Киева готова вернуть на свой баланс городскую электричку, модернизировать ее и интегрировать в проект Kyiv City Express, сообщила пресс-служба УЗ в четверг.

Компания отмечает, что в 2012 году на баланс КП "Киевпастранс" для городской электрички было передано 10 электропоездов.

"Ситуация критическая. Сегодня, например, из-за их неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички были отменены. Мы предлагаем "Киевпастрансу" вернуть нам эти поезда и выделить на их восстановление 500 млн грн: 50 млн грн на каждый. Этих средств будет достаточно, чтобы провести капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации этого подвижного состава. Кроме того, фактически это те средства, которые город тратит ежегодно на содержание этих поездов. Дальнейшие расходы и организацию работы мы берем на себя", - цитирует пресс-служба УЗ директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Романа Веприцкого.

Он также рассказал, что проект Kyiv City Express "Укрзализныця" планирует реализовать в течение 2019-2021 гг.

"Это не строительство новой железнодорожной сети, а модернизация существующей и удобное сочетание между собой маршрутов. Общая длина проекта составит 343 км, он соединит между собой 46 железнодорожных станций Киевского региона. В частности, это броварское, белоцерковское, трипольское и бориспольское направления, которые будут соединены городской электричкой", - добавил директор филиала.

По предварительным подсчетам УЗ, благодаря такой организации железнодорожного сообщения "Укрзализныця" сможет ежедневно перевозить 80 тыс. пассажиров в день или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта пока составляет несколько миллиардов гривен.

"Это должен быть проект с финансированием из бюджета Киева и городов-сателлитов столицы. Мы успешно запустили бориспольский экспресс и понимаем, что есть необходимость полного качественного обновления пригородного сообщения киевского узла", - добавляют в компании.

Движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011-го запущен кольцевой маршрут протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.

Теги: #электрички #киевпастранс #укрзализныця
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