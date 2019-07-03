Украинец тратит на лекарства $73 в год – исследование

Жители Украины в 2018 году потратили на лекарства в среднем $73 на человека, тогда как в 2016 году этот показатель составлял $54.

Об этом говорится в инфографическом справочнике «Фармацевтика Украины 2019», подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании «Дарница», юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины.

В справочнике отмечается, что в странах Европы расходы на лекарства существенно выше, чем в Украине. В Эстонии этот показатель составляет $258, в Португалии – $279, в Швеции – $509, в Норвегии – $613, в Исландии – $764.

Авторы исследования обращают внимание, что 99% расходов на лекарственные средства в аптечном сегменте финансирует непосредственно население Украины. В то же время, странах Европы существенная часть расходов покрывается за счет медицинской страховки и государственных программ. Таким образом, факторами роста потребления лекарств в Украине могут стать государственное финансирование и развитие страхования.

«Рост потребления в ближайшие годы обеспечат не только растущие доходы украинцев. 99% препаратов граждане Украины покупают за собственные деньги. В то же время, в США и Евросоюзе большую часть расходов на лекарства покрывает страхование и государственные программы поддержки здравоохранения», - отмечает глава совета директоров «Дарница Груп» Дмитрий Шимкив.

«В Украине фармацевтика могла бы быть еще более заметной, если бы государство сделало ставку на индустрии с высокой добавленной стоимостью. Пока же есть факторы, сдерживающие рост отрасли, в частности, высокое налогообложение. Налоговая нагрузка на отрасль в пять раз больше, чем на добывающую промышленность, и в 18 раз больше, чем на сельское хозяйство», - прокомментировал генеральный директор компании Top Lead Станислав Шум.

Ранее сообщалось, что украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.