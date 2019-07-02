Канадская компания Vermilion Energy совместно с украинской выиграла право на разработку трех нефтегазовых участков в Украине

Канадская компания Vermilion Energy совместно с украинской (речь идет об "Укргазвыдобування" – ИФ) выиграла право на разработку трех нефтегазовых участков в Украине, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера канадская компания Vermilion Energy совместно с украинской компанией выиграла право на два нефтегазовых участка", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.

Затем президенту уточнили из зала, что компании выиграли конкурс на три нефтегазовых участка. "На три? Большое спасибо. Время идет, ты видишь", - отметил Зеленский, обращаясь к уточнившему ему информацию человеку из зала.

"Уверен, что это только начало. Моя команда активно работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 1 июля межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП подготовила для правительства предложения по победителям по девяти выставленным на конкурс материковым углеводородным участкам. Среди них "Укргазвыдобування" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ – по Берестянскому и Бузовскому, частное "Укрнафтобуриння" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, ДТЭК – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому и "Захиднадрасервис" – по Угновскому.

Глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив отметила, что теперь за два месяца компании должны согласовать сами договоры и подписать с правительством соглашения, чтобы как можно быстрее начать разведку и в максимально короткое время приступить к работе. Она также отметила, что объем инвестиций по продлениям победивших компаний составляет $430 млн по пессимистическому сценарию.

По ее словам, наличие среди победителей конкурса по СРП канадской Vermilion – очень хороший сигнал накануне большой инвестконференции, которая пройдет на этой неделе в Канаде с участием нового президента Украины Зеленского.

В конце 2018 года Кабмин принял постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля межведомственная комиссия по СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки.