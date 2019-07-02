Экономика

20:52 02.07.2019

ГНС Украины вскоре представит первые 12 кейсов по трансфертному ценообразованию – глава Минфина

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ГНС Украины вскоре представит первые 12 кейсов по трансфертному ценообразованию – глава Минфина

Украина связывает большие надежды с реформой Государственной фискальной службы (ГФС) путем ее разделения на Государственную налоговую и таможенную службы (ГНС и ГТС), а также фокусируется на борьбе с отмыванием средств и других нарушениях, в частности, впервые создав работоспособное подразделение по трансфертному ценообразованию (ТЦО), сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Международные партнеры работают вместе с нами над первыми 12 кейсами (по ТЦО – ИФ), которые вскоре будут представлены публике", – сказала глава Минфина на третьей конференции по реформам в Украине в Торонто (Канада) во вторник.

Маркарова отметила, что по итогам этих кейсов будет понятно, какого масштаба могут быть нарушения в сфере трансфертного ценообразования.

По ее словам, это также ответ на то, как могут налоговые нормы применяться к большим компаниям, связанным с олигархами.

Теги: #расследование #налоги
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