"ДТЭК Нефтегаз" направил акционерам "Одессаоблэнерго" предложение о выкупе

ООО "ДТЭК Нефтегаз", недавно закрывшее сделку по покупке АО "Одессаоблэнерго", направило его акционерам безотзывное предложение о выкупе акций, свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Соответствующая оферта датирована 25 июня. Предложенная цена приобретения акций составляет 3,11 грн за одну штуку.

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy. В мае холдинг закрыл сделки по покупке.

"Одессаоблэнерго" по итогам 2018 года сократило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с 2017 годом – до 0,94 млн грн, а его выручка увеличилась на 11,2% – до 8 млрд 425,387 млн грн.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". В портфель активов компании входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.