ТРЦ Art Mall продал часть паркинга под строительство нового дельфинария "Немо" с гостиницей

Владельцы торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Art Mall, размещенного по ул.Заболотного, 37 в Киеве, продали участок площадью около1 га возле ТРЦ под строительство нового дельфинария "Немо" с гостиницей.

"На паркинге через полгода откроется дельфинарий "Немо". Он переехал, мы продали 1 гектар земли и строится полноценный, не переездной, как ранее на ВДНГ, а полноценный дельфинарий и гостиница… Объект запроектирован, и уже идет строительство", - рассказала руководитель ООО "А Скай" и гендиректор ТРЦ Sky Mall Юлия Ванченко в ходе CP Round Table "Торговая недвижимость Украины: рынок на подъеме".

Как она рассказала, ТРЦ Art Mall построен в неудачной локации с точки зрения траффика – рядом нет жилых домов, метро, а возвращающийся после работы автомобильный поток движется на противоположной от ТРЦ стороне дороги.

В связи с этим, как она пояснила, несколько лет назад было принято решение изменить концепцию ТРЦ – ключевым было избрано направление "детский мир", и объект повысил свои показатели.

"Торговая галерея проработала три года, и мы ее переформатировали в новый детский бизнес, тоже новый для Украины...", - отметила Ванченко, добавив, что сейчас в объекте работают Planet Toys, Kids Will, Kids Island, wow park, Reserved и LC Waikiki с большими детскими отделами, "Люксоптика Kids".

"Сейчас ТРЦ Art Mall улучшает состав соседей вокруг себя, а значит и трафики постоянных покупателей. Кроме дельфинария, рядом с ТРЦ есть небольшой недострой, там будет офисный центр", - отметила она.

Как сообщалось, ранее соинвестор столичного ТРЦ Sky Mall Андрей Адамовский в интервью "Экономической правде", он выступил единственным инвестором строительства ТРЦ Art Mall.

Как сообщалось, киевский дельфинарий "Немо" по пр.Глушкова, 9 был закрыт в 2017 году в связи с решением бизнесмена Вагифа Алиева построить на участке с "Ледовым стадионом" крупнейшего в Украине ТРЦ «Ипподром» со спортивным комплексом.

Как сообщалось, открытие торгово-развлекательного центра Art Mall общей площадью 50 тыс. кв. м (арендная – 37 тыс. кв. м) на пересечении ул. Заболотного и Столичного шоссе в Голосеевском районе Киева состоялось в 2013 году. Инфраструктура ТРЦ включала паркинг на 1,3 тыс. паркомест.

Продуктовым якорем ТРЦ выступил первый в Киеве гипермаркет Fozzy площадью 10 тыс. кв. м.