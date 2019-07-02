Экономика

15:45 02.07.2019

"Укрзализныця" за полгода модернизировала 18 пассажирских вагонов

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"Укрзализныця" за полгода модернизировала 18 пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" в январе-июне модернизировала капитально-восстановительным ремонтом 18 пассажирских вагонов и планирует увеличить их количество до 50, говорится в сообщении на сайте компании.

Среди обновленных вагонов четыре плацкартных, три СВ, остальные - купейные. Эти вагоны уже работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса.

"После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Стоимость модернизации одного вагона - 12-13 млн грн. Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет", - цитируется в сообщении глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, таким образом компания также реализует программу импортозамещения, поскольку почти все комплектующие, применяемые при капремонте – произведены украинскими компаниями.

В процессе модернизации меняется интерьер салона вагона, заменяются окна, полочки, оборудование; устанавливаются системы кондиционирования воздуха и вакуумные туалетные комплексы. В купе устанавливаются четыре розетки - для каждого пассажира отдельно.

По данным "Укрзализныци", сейчас в пассажирских перевозках задействовано 2864 вагонов, их средний возраст составляет 32 года при нормативном возрасте в 28 лет.

Теги: #модернизация #укрзализныця #пассажироперевозки
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