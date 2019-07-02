Экономика

14:50 02.07.2019

Deutsche Bank хочет снизить размер буферного капитала перед реорганизацией

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Deutsche Bank хочет снизить размер буферного капитала перед реорганизацией

Deutsche Bank AG обсуждает с регуляторами возможность снизить необходимый размер буферного капитала (резервы банков на случай кризиса), чтобы иметь доступ к большему объему средств для финансирования реструктуризации, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Банк обсуждает возможность снижения коэффициента достаточности основного базового капитала (Tier 1) - ключевого показателя финансовой стабильности - с немецким финансовым регулятором Bafin и Европейским центральным банком. Регуляторы в целом положительно отзываются о планах реструктуризации банка, отмечают источники.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (Tier 1) Deutsche на конец первого квартала был равен 13,7%. Целевой показатель на весь год на текущий момент остается выше 13%. Некоторые европейские конкуренты банка, такие как BNP Paribas SA и Societe Generale SA, установили показатель на уровне ниже 13%.

В рамках готовящейся реорганизации Deutsche может сократить 15-20 тыс. рабочих мест по всему миру, сообщила газета The Wall Street Journal на прошлой неделе.

Акции Deutsche Bank в ходе торговой сессии во вторник дешевеют на 0,56%.

Теги: #реорганизация #капитал #deutsche_bank #deutsche_bank_ag
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