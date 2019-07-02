Экономика

13:51 02.07.2019

ДТЭК в июле намерен начать импорт э/э из Европы

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ДТЭК в июле намерен начать импорт э/э из Европы

ДТЭК намерен в июле 2019 года начать импорт электроэнергии из Европы в пределах "Бурштынского энергоострова", сообщается на Фейсбук-странице D.TRADING.

"Наша компания также имеет планы начать импорт электроэнергии уже в июле с дальнейшим активным развитием этого направления деятельности в следующие месяцы", - приводятся слова директора по управлению портфелем энергоресурсов D.TRADING Дмитрия Маляра.

По его словам, импорт в условиях нового рынка позволит повысить уровень конкуренции.

Ранее, 1 июля, ООО "ЭРУ Трейдинг" объявило об осуществлении тестового импорта электроэнергии из Словакии и Венгрии в пределах "Бурштынского энергоострова".

D.TRADING осуществляет оптовую торговлю электроэнергией, природным газом и углем на внутреннем и внешних рынках энергоресурсов.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #ес #электроэнергия #импорт #дтэк
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