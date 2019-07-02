Кондитерская компания "Конти" подала заявку на реструктуризацию долга перед Укрэксимбанком

ЧАО "Производственное объединение "Конти" (Киев), одна из крупнейших украинских кондитерских компаний, подало заявку на реструктуризацию обязательств перед государственным Укрэксимбанком (Киев) в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".

Как сообщается на веб-сайте административного секретариата при Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), который курирует систему финансовой реструктуризации, первые собрания привлеченных кредиторов назначены на 12 июля.

Завершение процедуры реструктуризации установлено до 30 сентября 2019 года.

На веб-сайте секретариата также приводится список связанных с заемщиком юрлиц. В их числе - ООО "Мико-Фуд", ООО "АПК - Зерноресурс", Konti Confectionary Limited.

При этом в сообщении отсутствует информация об объеме обязательств "Конти" перед банком.

ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Основными производственными активами являются Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики, две фабрики в Курске (РФ). Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек".

Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.

ЧАО "Производственное объединение "Конти" в 2018 году получило чистый убыток в размере 62,7 млн грн, что на 32% меньше, чем годом ранее (92,4 млн грн).

Принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "Офинансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности.