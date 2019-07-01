Представитель президента Герус призвал снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми.

"Уже месяц на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте. За последние два месяца такое снижение составило 18% или почти 5 грн/литр. Однако такое падение не получило своего отражения в снижении розничной цены", - написал он на своей странице в Facebook.

По его оценке, в такой ситуации розничная маржа при продаже ДТ составляет 7,5 грн/литр, хотя "типичной розничной маржой" является 5 грн/литр".

Герус отметил, что действующая президентская власть не пытается осуществлять ручное регулирование цен, но мониторит ситуацию на рынке.

"Настоятельная просьба к участникам рынка отреагировать на изменение ценовой конъюнктуры. Чтобы потребители уже в ближайшее время могли почувствовать преимущество конкурентного рынка в виде обоснованного снижения цен. Подчеркиваю, это не какие-то субъективные волюнтаристские пожелания, соответствующие выводы базируются исключительно на объективных данных", - добавил он.

В свою очередь директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в комментариях к посту отметил: "А рынок ждет, когда снизит цену мощная сеть группы Приват. Все думают, что теперь этот уровень маржи является номинальным, если сеть Коломойского его поддерживает".