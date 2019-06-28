Экономика

10:23 28.06.2019

МХП не получал уведомления о возбуждении антимопонольного дела, готов к сотрудничеству с АМКУ

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МХП не получал уведомления о возбуждении антимопонольного дела, готов к сотрудничеству с АМКУ

Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП) не получал официального уведомления от Антимонопольного комитета Украины о возбуждении дела, сообщила пресс-служба МХП.

“На данный момент МХП не получил от АМКУ ни одного официального сообщения о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После того, как МХП получит от АМКУ официальную документацию о начале расследования, компания будет максимально способствовать должностным лицам АМКУ и предоставлять необходимые данные”, - отметили в пресс-службе.

Компания также заявила, что в своей деятельности придерживается действующего законодательства, не притесняет других участников рынка курятины, а три последние годы активно сотрудничает с АМКУ, предоставляя всю необходимую информацию.

“Все пункты исследования, которые приводит АМКУ в своем сообщении, МХП считает безосновательными и необоснованными”, - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил, что его ведомство возбудило дело против группы МХП (пяти фабрик и ЧАО “Мироновский хлебопродукт”) по признакам злоупотребления монопольным положением.

“Исследование АМКУ выявило, что ЧАО "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы МХП и запрещает им продавать продукцию конкурентов. То есть, МХП практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субдистрибьюторов и партнеров", – написал Терентьев на своей странице в Facebook.

"Мироновский хлебопродукт" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

Теги: #амкуц #мхп
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