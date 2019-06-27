Парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ можно будет проектировать с 1 июля

Изменения в государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании парковок на эксплуатируемых крышах торгово-развлекательных центров (ТРЦ) вступят в силу с 1 июля 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"В новых изменениях в строительные нормы о проектировании автостоянок и гаражей разрешено размещать автомобильные парковки на эксплуатируемых кровлях общественных зданий и сооружений. Например, торговых и торгово-развлекательных центров, административных и других сооружений. Исключение составляют здания детсадов, школ и корпусов больниц с палатами. Норма вступает в силу с 1 июля", – сообщает пресс-служба.

Такие парковки должны иметь эвакуационные выходы, а также учитывать требования ГСН "Планирование и застройка территорий" в части противопожарных расстояний до прилегающей застройки и правил устройства электроустановок. При этом размещать временные укрытия для автомобилей на таких объектах запрещается.

Изменения в ГСН В.2.3-15-2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" разработаны ПАО "КиевЗНИИЭП".