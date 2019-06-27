Экономика

11:06 27.06.2019

Национальный инвестсовет должен создать реестр инвестпроектов

1 мин читать
Национальный инвестсовет должен создать реестр инвестпроектов

Национальный инвестиционный совет создаст реестр итнвестиционных проектов, сообщил заметистель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

"Одной из первых задач Национального инвестсовета будет создание инвестсовета, чтобы общество знало, над чем работает государство… Мы в инвестсовете попробуем как минимум сделать более доступной информацию для тех, кто захочет чем-то подобным заниматься", – сказал Гончарук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, инвестсовет обеспечит надлежащее администрирование отдельных инвестиционных проектов, чтобы инвесторы, которые заходят в Украину, чувствовали поддержку.

"Это экосистемные решения. Крупные инвесторы, как правило, приводят за собой меньших", – добавил он.

Как сообщалось, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой. Совет состоит из 29 членов, серкретарь - кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Также в Нацсовет включены замглавы Офиса президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #инвестсовет #инвестиции #гончарук #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 27.06.2019
Подавляющее большинство украинцев не знает содержания Конституции, при этом две трети считают, что ее необходимо менять

Подавляющее большинство украинцев не знает содержания Конституции, при этом две трети считают, что ее необходимо менять

10:02 27.06.2019
Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

08:58 27.06.2019
Ликвидирован пожар одноэтажного металлического здания в Киеве, без пострадавших

Ликвидирован пожар одноэтажного металлического здания в Киеве, без пострадавших

08:19 27.06.2019
В Полтавской области произошло крушение дельтаплана, двое погибших

В Полтавской области произошло крушение дельтаплана, двое погибших

08:10 27.06.2019
Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

06:59 27.06.2019
Посольство Украины приветствовало поддержку санкций против российского газа в Конгрессе США

Посольство Украины приветствовало поддержку санкций против российского газа в Конгрессе США

06:13 27.06.2019
Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

03:44 27.06.2019
В Измаиле состоялось открытие нового отдела погранслужбы

В Измаиле состоялось открытие нового отдела погранслужбы

02:48 27.06.2019
Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик

Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик

00:58 27.06.2019
ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях на поставки оборудования для российских трубопроводных проектов -

Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

Кабмин намерен ограничить стоимость 1 Гкал теплоэнергии на уровне 1,4 тыс. грн

Подчинение НКРЭКУ правительству противоречит Третьему энергопакету – Секретариат Энергосообщества

ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" кредит EUR60 млн на закупку газа

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрэнерго" накануне запуска нового рынка продолжит консультации его участников в праздничные и выходные

"Укрэнерго" подписало договор с ENTSO-E об обмене данными на Transparency Platform

Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях на поставки оборудования для российских трубопроводных проектов -

Госдолг Украины в мае-2019 сократился на 1,8% в долларовом эквиваленте

Таможни оформляют в среднем 7 авто на еврономерах в сутки

АРМА доверяет много зарубежных партнеров – глава Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине

В Ивано-Франковске сформировался дефицит торговых площадей, перенесены сроки ввода трех ТРЦ

"Нафтогаз" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов

"Нафтогаз" в августе приостановит импорт газа для его закачки в ПХГ без решения вопроса о наличии денег на его закупку

Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА