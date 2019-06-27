Национальный инвестсовет должен создать реестр инвестпроектов

Национальный инвестиционный совет создаст реестр итнвестиционных проектов, сообщил заметистель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

"Одной из первых задач Национального инвестсовета будет создание инвестсовета, чтобы общество знало, над чем работает государство… Мы в инвестсовете попробуем как минимум сделать более доступной информацию для тех, кто захочет чем-то подобным заниматься", – сказал Гончарук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, инвестсовет обеспечит надлежащее администрирование отдельных инвестиционных проектов, чтобы инвесторы, которые заходят в Украину, чувствовали поддержку.

"Это экосистемные решения. Крупные инвесторы, как правило, приводят за собой меньших", – добавил он.

Как сообщалось, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой. Совет состоит из 29 членов, серкретарь - кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Также в Нацсовет включены замглавы Офиса президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина"