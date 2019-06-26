Экономика

17:45 26.06.2019

Таможни оформляют в среднем 7 авто на еврономерах в сутки

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Таможни оформляют в среднем 7 авто на еврономерах в сутки

Количество оформленных автомобилей на еврономерах после продления сроков освобождения от админответственности снизилось до 7 авто в сутки, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

"После того, как были пролонгированы сроки освобождения от административной ответственности, количество растаможенных автомобилей существенно упало. Например, за 18 дней июня в среднем оформлялось семь транспортных средств в день", – сказал Власов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что среднесуточные показатели в марте - около 30 автомобилей, в апреле - 60-80, в мае - около 100.

"Но я считаю, что этого не стоило делать", – указал Власов, комментирую продление парламентом срока освобождения от админответственности за нарушения таможенных правил ввоза автомобилей на иностранных номерах.

Как сообщалось, в мае Верховная Рада Украины отсрочила введение штрафных санкций (вплоть до конфискации авто) для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа текущего года (ранее – до 21 мая).

Теги: #еврономера #власов #гфс
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