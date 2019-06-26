Экономика

13:25 26.06.2019

Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

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Кабмин обнародовал постановление о расширении эмбарго на товары из РФ

Кабинет министров обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации, в частности, эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента (клинкеры), а также все готовые виды цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины, свидетельствует текст обнародованного в среду постановления.

Как указано в документе, принятом 15 мая 2019 года, помимо указанных товаров, эмбарго распространяется на спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, в частности, на отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы, трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальную посуду, оборудование для производства хлебобулочных изделий и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

"Решение принято с целью принятия мер на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяемые государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности", - отмечается в сообщении на "Урядовом портале".

"Это самое значительное за последние три года расширение списка запрещенных товаров, ввозимых из РФ. Примечательно, что меры были введены на основании предложений различных отраслевых ассоциаций и отдельных украинских производителей. Под эмбарго попали все виды минеральных удобрений, импортируемых из РФ, а также большинство товаров, предназначенных для конечного потребления”, - прокомментировала партнер юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры” Алена Омельченко.

Теги: #эмбарго #россия #кабмин
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