Экономика

13:22 26.06.2019

Кабмин повысил с 1 июля пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами

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Кабмин повысил с 1 июля пенсии для пенсионеров с большим стажем, но маленькими зарплатами

Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами, на постоянной основе с 1 июля.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, повышение коснется 2,5 млн пенсионеров с большим стажем, но небольшими зарплатами, и будет действовать на постоянной основе с 1 июля.

В частности, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат повышенные пенсии.

Гройсман отметил, что пенсии данной категории граждан составят не менее 2 тыс. грн.

Теги: #пенсии #кабмин
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