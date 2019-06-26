Кабмин намерен ограничить стоимость 1 Гкал теплоэнергии на уровне 1,4 тыс. грн

Кабинет министров намерен ввести предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления на уровне 1,4 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании в среду.

"Почему в одних городах цена 1 Гкал - 2 тыс. грн, а в других - 1,3 тыс. грн? Почему такая огромная разница? Я точно могу сказать, что эта разница необъективна и неадекватна. Притом, что цены на газ по всей Украине одинаковые, на э/э одинаковые, зарплаты примерно в отрасли одинаковые, но тарифы разные", - задался вопросом премьер.