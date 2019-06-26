Экономика

10:01 26.06.2019

Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн

2 мин читать
Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) оценивает потери государственного и местного бюджетов в 2018 году от теневого рынка нефтепродуктов в 10 млрд грн, сообщила президент ассоциации Неля Привалова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По ее словам, решить эту проблему может ужесточение мер по контролю оборота нефтепродуктов, в частности, введение лицензирования и усиление ответственности за незаконные операции по торговле и хранению топлива.

В этой связи она призвала Кабинет министров не затягивать с принятием подзаконных актов для ввода лицензирования хранения нефтепродуктов, что не только отсрочит наведение порядка в сфере торговли топливом, но и может привести к правовому коллапсу.

"Если подзаконные акты не будут утверждены своевременно, то может возникнуть риск, когда старые нормы законов уже не работают, а новые еще не вступили корректно в работу. Может возникнуть ситуация некого правового коллапса", - подчеркнула она.

"Действия правительства, которые будут предприняты по отношению к данным реформам, можно назвать своеобразным маркером зрелости и готовности к внедрению системных, комплексных, цивилизованных реформ. Они обеспечат безопасность жизни, здоровья граждан и окружающей инфраструктуры, равные условия на рынке для бизнеса, устойчивости рынка нефтепродуктов, неотвратимости наказания за нелегальную деятельность, наполнение бюджета налогами, а также финансирования за счет получения дополнительных средств инфраструктуры населенных пунктов, ремонта дорог и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов", - добавила Привалова.

По оценке ассоциации, в настоящее время в Украине нелегально работает минимум 1,5 тыс. заправок, через которые ежемесячно реализуется до 40 тыс. тонн топлива. Теневой рынок в сегменте дизтоплива составляет около 20%, сжиженного газа – 50%.

Как сообщалось, Верховная Рада перенесла срок введения лицензирования хранения нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января 2020-го, приняв законопроект №10359 за основу и в целом, однако президент не подписал закон.

Закон о лицензировании производства, хранения и торговли топливом предусматривает модернизацию системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП) на каждом акцизном складе, запуск новой системы контроля над фактическим оборотом и остатками топлива, усиление ответственности за нелегальные операции с топливом.

Представители агропромышленного бизнеса, в частности, Всеукраинская аграрная рада, выступали против введения лицензирования хранения нефтепродуктов для аграриев, ссылаясь на проблемы с ее оформлением.

Кабинет министров в ходе заседания 19 июня утвердил с трехдневной доработкой Порядок ведения Единого государственного реестра субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право производства и хранения топлива.

Нефтегазовая ассоциация Украины обратилась к президенту, парламенту и правительству с призывом не допустить отсрочки мероприятий по усилению контроля над оборотом топлива.

Теги: #нау #украина #нефть #нефтепродукты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 26.06.2019
Полиция составила админпротокол на жителя Стрыя, бросившего дымовую шашку на встрече Порошенко с избирателями

Полиция составила админпротокол на жителя Стрыя, бросившего дымовую шашку на встрече Порошенко с избирателями

09:20 26.06.2019
Суд в Киеве отменил переименование Московского и проспекта Ватутина

Суд в Киеве отменил переименование Московского и проспекта Ватутина

01:25 26.06.2019
Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

13:35 25.06.2019
Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

13:18 25.06.2019
Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

12:08 25.06.2019
Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

08:09 25.06.2019
ЦИК повторно отказала Александру Онищенко и Анатолию Шарию в регистрации кандидатами в нардепы – "ОПОРА"

ЦИК повторно отказала Александру Онищенко и Анатолию Шарию в регистрации кандидатами в нардепы – "ОПОРА"

07:55 25.06.2019
Принятая ПАСЕ резолюция является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы – МИД

Принятая ПАСЕ резолюция является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы – МИД

07:40 25.06.2019
Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

07:14 25.06.2019
ГФС изъяла 30,4 кг янтаря, планировавшегося к вывозу в Китай

ГФС изъяла 30,4 кг янтаря, планировавшегося к вывозу в Китай

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подчинение НКРЭКУ правительству противоречит Третьему энергопакету – Секретариат Энергосообщества

ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" кредит EUR60 млн на закупку газа

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

НБУ анонсировал эмиссию банкноты 1 тыс. грн

НБУ в 2019г планирует ввести в обращение монету номиналом 5 грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава OMV допускает задержку строительства газопровода "Северный поток 2" из-за позиции Дании

СК "Гардиан" начала сотрудничество с КБ "ПриватБанк"

Monobank получил финансовую лицензию британского регулятора FCA

"Укрзализныця" намерена привести стоимость пасперевозок к рыночной

BlaBlaCar не намерен выходить на украинский рынок с BlaBlaBus

Подчинение НКРЭКУ правительству противоречит Третьему энергопакету – Секретариат Энергосообщества

"Донецксталь" намерена в 2019г инвестировать в производство $100 млн

ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" кредит EUR60 млн на закупку газа

ЕБРР рассчитывает на расширение "линка" Clearstream на муниципальные и корпоративные облигации

Сервис BlaBlaBus намерен выйти на украинский рынок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА