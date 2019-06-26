Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) оценивает потери государственного и местного бюджетов в 2018 году от теневого рынка нефтепродуктов в 10 млрд грн, сообщила президент ассоциации Неля Привалова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По ее словам, решить эту проблему может ужесточение мер по контролю оборота нефтепродуктов, в частности, введение лицензирования и усиление ответственности за незаконные операции по торговле и хранению топлива.

В этой связи она призвала Кабинет министров не затягивать с принятием подзаконных актов для ввода лицензирования хранения нефтепродуктов, что не только отсрочит наведение порядка в сфере торговли топливом, но и может привести к правовому коллапсу.

"Если подзаконные акты не будут утверждены своевременно, то может возникнуть риск, когда старые нормы законов уже не работают, а новые еще не вступили корректно в работу. Может возникнуть ситуация некого правового коллапса", - подчеркнула она.

"Действия правительства, которые будут предприняты по отношению к данным реформам, можно назвать своеобразным маркером зрелости и готовности к внедрению системных, комплексных, цивилизованных реформ. Они обеспечат безопасность жизни, здоровья граждан и окружающей инфраструктуры, равные условия на рынке для бизнеса, устойчивости рынка нефтепродуктов, неотвратимости наказания за нелегальную деятельность, наполнение бюджета налогами, а также финансирования за счет получения дополнительных средств инфраструктуры населенных пунктов, ремонта дорог и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов", - добавила Привалова.

По оценке ассоциации, в настоящее время в Украине нелегально работает минимум 1,5 тыс. заправок, через которые ежемесячно реализуется до 40 тыс. тонн топлива. Теневой рынок в сегменте дизтоплива составляет около 20%, сжиженного газа – 50%.

Как сообщалось, Верховная Рада перенесла срок введения лицензирования хранения нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января 2020-го, приняв законопроект №10359 за основу и в целом, однако президент не подписал закон.

Закон о лицензировании производства, хранения и торговли топливом предусматривает модернизацию системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП) на каждом акцизном складе, запуск новой системы контроля над фактическим оборотом и остатками топлива, усиление ответственности за нелегальные операции с топливом.

Представители агропромышленного бизнеса, в частности, Всеукраинская аграрная рада, выступали против введения лицензирования хранения нефтепродуктов для аграриев, ссылаясь на проблемы с ее оформлением.

Кабинет министров в ходе заседания 19 июня утвердил с трехдневной доработкой Порядок ведения Единого государственного реестра субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право производства и хранения топлива.

Нефтегазовая ассоциация Украины обратилась к президенту, парламенту и правительству с призывом не допустить отсрочки мероприятий по усилению контроля над оборотом топлива.