Экономика

17:45 25.06.2019

"Донецксталь" намерена в 2019г инвестировать в производство $100 млн

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"Донецксталь" намерена в 2019г инвестировать в производство $100 млн

Генеральная ассамблея Европейской ассоциации угля EURACOAL на заседании в Кракове приняла "Донецксталь", одним из акционеров которой является группа "Метинвест", в состав полноправных участников, сообщил генеральный директор компании Ильдар Салеев на своей странице в Facebook.

"Это значит, что европейские коллеги высоко оценивают уровень развития нашей компании и предприятий-партнеров, опыт и те амбициозные задачи, которые перед нами стоят. Только в 2019 году мы инвестируем в развитие и модернизацию $100 млн. А в течение следующих пяти лет реализуем ряд проектов, которые позволят увеличить добычу вдвое. Это новые вызовы и новые возможности для всего коллектива нашей компании", - написал Салеев.

По его словам, членство в EURACOAL позволит "Донецкстали" получить экспертную поддержку при переходе на европейские стандарты, наладить обмен опытом с коллегами из ЕС, получить доступ к технологической экспертизе лидирующих отраслевых институтов Великобритании, Германии, Польши, Чехии и других государств, участвовать во внедрении передовых проектов в угледобыче и обогащении.

ЧАО "Донецксталь" - один из крупнейших инвесторов в добывающей отрасли Украины. Основные инвестиции компании сосредоточены в проектах по развитию восьми предприятий-партнеров, среди которых шахтоуправление "Покровское" и обогатительная фабрика "Свято-Варваринская".

EURACOAL (Европейская ассоциация угля и лигнита) является ведущей европейской отраслевой организацией, включающей национальные угольные ассоциации, объединения импортеров сырья, исследовательские институты и отдельные компании из 18 европейских стран.

Теги: #донецксталь #метинвест
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