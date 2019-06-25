Экономика

10:29 25.06.2019

НКРЭКУ намерена установить ЗТ для малых "зеленых" СЭС до 150 кВт на уровне 6 евроцентов со снижением на 25% с 2020г

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НКРЭКУ намерена установить ЗТ для малых "зеленых" СЭС до 150 кВт на уровне 6 евроцентов со снижением на 25% с 2020г

 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), намерена установить "зеленый" тариф на э/э для введенной с мая 2019 года категории-потребителей, в том числе для энергетических кооперативов, установленная мощность генерирующих установок которых не превышает 150 кВт.

Соответствующий проект постановления регулятор намерен рассмотреть на заседании 27 июня.

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В частности, для СЭС малых потребителей, введенных в течение 2019 года, предлагается установить ЗТ на уровне 177,71 коп. за кВт-ч, что при нынешнем курсе соответствует 6 евроцентам за кВт-ч, для введенных в течение 2020-2024 гг. объектов - 133,29 коп. за кВт-ч (-25%, как и для промышленных СЭС), для введенных в течение 2025-2029 гг. – 115,75 коп. за кВт-ч (-13%).

Для ВЭС малых потребителей, введенных в указанные периоды, тарифы, соответственно, составят 126,27 коп., 113,41 коп. и 101,14 коп. за кВт-ч.

Для малых установок, производящих биомассу и биогаз, до 2030 года будет действовать единый тариф - 134,46 коп за кВт-ч.

Как сообщалось, закон о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованный 21 мая) ввел новую категорию субъектов, которым гарантируется "зеленый" тариф и упрощенные правила строительства объектов – потребители, в том числе энергетические кооперативы, установленная мощность генерирующих установок которых не превышает 150 кВт.

По закону, ЗТ на их э/э устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент ЗТ для соответствующего источника энергии.

При этом НКРЭКУ отмечает, что закон не предусматривает установление для указанной категории потребителей (в отличие от населения и инвесторов промышленных станций), фиксированного минимального тарифа на уровне пересчитанных в евро ставок, действовавших в 2009 году. Поэтому регулятор намерен установить тариф для малых потребителей на уровне тарифов 2009 года в гривне.

Очевидно, что при ЗТ в 6 евроцентов за кВт-ч и 4,5 евроцентов за кВт-ч (после снижения на 25%), строить малые СЭС будет целесообразно для покрытия собственных нужд в э/э, а не для реализации инвестпроектов и их окупаемости в срок 5-7 лет за счет продажи излишков э/э в объединенную энергосистему. ЗТ для СЭС домохозяйств в настоящее время составляет 18 евроцентов за кВт-ч (с 2020 года – 16,2 евроцента), для промышленных СЭС – 15,03 евроцентов за кВт-ч (с 2020 года – 11,3 евроцента).

Теги: #вэс #электроэнергия #сэс #нкрэку #тарифы
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