Экономика

10:11 25.06.2019

"Зеленый" тариф для крышных домашних СЭС, ВЭС и комбинированных СЭС/ВЭС с 2025г снизится втрое – проект постановления НКРЭКУ

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"Зеленый" тариф для крышных домашних СЭС, ВЭС и комбинированных СЭС/ВЭС с 2025г снизится втрое – проект постановления НКРЭКУ

 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) намерена установить "зеленый" тариф (ЗТ) для домашних солнечных электростанций (дСЭС) мощностью до 50 кВт, установленных на крышах и/или фасадах строений и других капительных сооружениях, а также для домашних ветроэлектростанций (ВЭС) до 50 кВт и комбинированных ветро- и солнечных электростанций до 50 кВт.

Соответствующий проект постановления регулятор намерен рассмотреть на заседании 27 июня.

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В частности, для построенных в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года крышных дСЭС до 50 кВт ЗТ предлагается установить на уровне 540,79 коп. за кВт-ч (без НДС), что сейчас соответствует уровню 18 евроцентов за кВт-ч. Для построенных таких объектов в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года ЗТ, как того требует закон, будет снижен на 10% - до 486,07 коп. за кВт-ч (без НДС). А для введенных с 1 января 2025 года станций (и до 31 декабря 2029 года) предполагается трехкратное снижение ЗТ – до 157,26 коп. за кВт-ч (без НДС), что соответствует уровню в 5 евроцентов за кВт-ч.

Для домашних ВЭС до 50 кВт, построенный в течение указанных трех периодов, предлагается установить ЗТ на уровне соответственно 347,65 коп., 312,24 коп. и 101,14 коп. за кВт-ч (без НДС), для комбинированных ВЭС и СЭС – 489,29 коп., 366,96 коп и 115,75 коп. за кВт-ч.

Как сообщалось, закон о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованный 21 мая) закон ввел новое условие получения ЗТ для дСЭС – установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

Теги: #вэс #виэ #сэс #тариф #нкрэку
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