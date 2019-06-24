"ДТЭК ВИЭ" привлекло EUR90 млн у германских банков на строительство 2-й очереди Приморской ВЭС

"ДТЭК ВИЭ", операционная компания, консолидирующая активы энергохолдинга "ДТЭК" в возобновляемой энергетике, завершила сделку по привлечению EUR90 млн зарубежного финансирования для строительства второй очереди Приморской ВЭС (Запорожская обл.).

Согласно пресс-релизу, кредит предоставлен консорциумом трех германских банков – Bayerische Landesbank, KFW IPEX-Bank и ODDO BHF Aktiengesellschaft - под гарантии экспортно-кредитных агентств (ЭКА) Euler Hermes (Германия) и CESCE (Испания). Срок кредитования – 10 лет после ввода ветроэлектростанции в эксплуатацию.

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Для Euler Hermes это уже третий проект с ДТЭК в возобновляемой энергетике. Ранее агентство страховало сделки по привлечению заемного финансирования для строительства первой очереди Приморской ВЭС и первого крупного проекта ДТЭК в ветроэнергетике – Ботиевской ВЭС. Для CESCE эта сделка стала первой в Украине за последние годы.

"ДТЭК ВИЭ" в очередной раз подтвердил свой статус ключевого инвестора в возобновляемую энергетику Украины. В прошлом году вложения компании составили почти половину от всех инвестиций в сектор ВИЭ. Последняя сделка по привлечению заемного финансирования для строительства Приморской ВЭС укрепляет роль компании в качестве долгосрочного партнера для ведущих международных финансовых институтов и компаний по поставке промышленного оборудования", - отметил генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Филипп Лекебуш, которого цититрует пресс-служба.

Строительство второй очереди Приморской ВЭС мощностью 100 МВт стартовало в 2018 году. Ветропарк будет состоять из 26 ветротурбин производства компании GE единичной мощностью 3,8 МВт. После завершения строительных работ (на I и II очереди) ВЭС будет оснащена 52 ветротурбинами GE 3.8-130/137-110HH, одной из наиболее инновационных наземных моделей GE. Общие инвестиции в проект составят более EUR150 млн.

По данным пресс-службы, сейчас идет активная фаза строительства: построены все подъездные дороги, свайные поля и фундаменты под ветротурбины, идет установка первых ветряков. Завершение строительства запланировано на сентябрь 2019 года.

После ввода в эксплуатацию двух очередей Приморская ВЭС мощностью 200 МВт будет ежегодно генерировать порядка 650-700 млн кВт-ч электроэнергии. Работа объекта позволит сократить выбросы СО2 в атмосферу на 700 тыс. тонн в год за счет снижения загрузки предприятий традиционной генерации.