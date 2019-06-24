Экономика

13:49 24.06.2019

Днепр получит EUR12,5 млн от европейских партнеров на энергоэффективные школы и детсады

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Днепр получит EUR12,5 млн от европейских партнеров на энергоэффективные школы и детсады

 Европейский банк реконструкции и развития совместно (ЕБРР) с Фондом Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды выделили EUR12,5 млн на энергоэффективную модернизацию школ и детсадов в Днепре.

"Европейский банк реконструкции и развития, с которым Днепр успешно сотрудничает по строительству метро и обновлению подвижного состава, совместно с Фондом Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды, выделили городу EUR12,5 млн на энергоэффективную реновацию 84 школ и детских садов", – сообщил мэр города Борис Филатов в соцсети Facebook.

По его словам, работы по модернизации включают утепление фасадов и крыш, замена окон, а также размещение тепловых пунктов, сокращающих потери тепла в зимний период почти вдвое.

Как сообщает Филатов, до конца 2019 года планируется завершить модернизацию 15 объектов, остальных – до конца 2020 года. Работы выполняет азербайджанская компания Akelik, которую выбрали европейские партнер по результатам тендера.

Теги: #ебрр
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