Компания Новинского увеличила долю в Regal Petroleum c 54% до 82,65% за счет выкупа доли EastOne Пинчука

Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-Холдинг" украинского депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

"Пакет акций в размере 91868182 шт. был выкуплен у крупного акционера Regal Petroleum plc компании Kylestone Limited в рамках реализации стратегии развития бизнеса "Смарт-Холдинга" по добыче углеводородов. Pelidona Services Limited не намерена продолжать дальнейший выкуп акций на рынке", – говорится в пресс-релизе "Смарт-Холдинга" в пятницу.

"Мы подтверждаем факт сделки по продаже акций Regal Petroleum. Сделка осуществлена в рамках портфельной стратегии группы EastOne. Мы остаемся в нефтегазовом секторе Украины, продолжим фокусироваться на развитии активов, находящихся под мандатом группы, и изучать новые возможности", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в EastOne, под мандатом которой находится группа компаний "Гео Альянс" – одна из крупнейших в секторе добычи газа и газового конденсата в Украине.