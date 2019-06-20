Экономика

18:10 20.06.2019

Авиакомпании мира выстроились в очередь на новый сверхдальний самолет Airbus

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Авиакомпании мира выстроились в очередь на новый сверхдальний самолет Airbus

Европейский авиакосмический концерн Airbus SA получил свыше 270 заказов на новую модель сверхдальнемагистрального узкофюзеляжного самолета A321XLR за три дня работы международного авиасалона в Ле-Бурже, говорится в пресс-релизе компании.

В третий день 50 таких лайнеров заказала крупнейшая авиакомпания в мире American Airlines. Соглашение предусматривает конвертацию существующего заказа на 30 A321neo в A321XLR и приобретение дополнительных 20 A321XLR.

Кроме того, самолеты с увеличенной дальностью полета вызвали интерес со стороны австралийской Qantas Airways Ltd - перевозчик заключил договор на приобретение 36 A321XLR, включая конвертацию ранее заказанных 26 машин семейства A320neo и твердый заказ на 10 самолетов A321XLR.

Еще 50 лайнеров заказала Indigo Partners и три другие авиакомпании, входящие в состав группы. Двадцать самолетов A321XLR будут поставлены Wizz Air, 18 - Frontier, а 12 - jetSMART.

О начале разработки A321XLR было объявлено в понедельник, первые поставки начнутся в 2023 году. Ожидается, что самолет сможет выполнять рейсы дальностью до 8,7 тыс. км, что на 15% больше, чем у дальнемагистрального A321LR. По словам представителей Airbus, A321XLR позволит авиаперевозчикам сократить расход топлива в расчете на одного пассажира на 30% по сравнению с самолетами предыдущего поколения.

Предполагается, что новый самолет можно будет использовать на менее закруженных дальнемагистральных направлениях, по которым сейчас летают широкофюзеляжные самолеты.

Кроме того, в четверг Taiwan China Airlines (CAL) подписала договор на приобретение 11 самолетов A321neo и собирается взять еще 14 лайнеров этого типа в лизинг. Также ирландская лизинговая компания Accipiter Holdings заключила соглашение о приобретении 20 самолетов A320neo.

Акции Airbus в ходе торгов в Париже в четверг дорожают на 0,4%. С начала года капитализация компании взлетела на 47%, до 95,2 млрд евро.

Теги: #airbus
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