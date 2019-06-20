Украина в ближайшие 5 лет интегрируется в европейский энергорынок, увеличит добычу нефти и газа – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал на ближайшие пять лет ряд приоритетных целей в сфере усиления энергонезависимости страны.

Речь идет, в частности, о таких первоочередных мероприятиях, как интеграция украинского энергорынка с европейским (в том числе синхронизация электрических сетей), увеличение добычи углеводородов, развитие возобновляемых источников энергии.

"За следующие пять лет мы сделаем все необходимое, чтобы стать по-настоящему энергетически независимыми: объединим наши электросети с европейскими, интегрируемся в европейский энергорынок, увеличим добычу нефти и газа и создадим условия для развития альтернативных источников энергии. Вместе с программой энергосбережения это сделает нашу экономику более эффективной и даст толчок для развития Украины", – сказал глава государства в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.