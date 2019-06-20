Зеленский обещает уважать и защищать независимость НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет уважать и защищать независимость Национального банка Украины (НБУ).

"Требование об обязательной продаже валюты перестало действовать. Это не только уменьшение различных ограничений для бизнеса, это еще и признак макрофинансовой стабильности в стране. За это и другое должны поблагодарить Национальный банк Украины. Спасибо. Я уверен, что это результат его независимости. Я буду ее уважать и защищать", - сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.