Экономика

13:50 20.06.2019

ОАЭ проявляет интерес к совместному с Украиной производству БПЛА различного класса

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ОАЭ проявляет интерес к совместному с Украиной производству БПЛА различного класса

Украина и ОАЭ готовят планы наращивания  двустороннего ВТС в области совместного производства новых образцов вооружений и военной  техники (ВВТ), включая БПЛА различного класса на базе разработок ГП "Антонов" (Киев).

Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром",  потенциал  двустороннего  ВТС  между Киевом и Абу-Даби стал предметом прошедших в рамках 53-й  международной авиакосмической  выставки Le Bourget-2019 (Париж, Франция) переговоров главы госконцерна Павла Букина  и заместителя министра обороны ОАЭ Абдулы Аль Хашми.

Как уточнил Букин, в числе рассматриваемых сторонами перспективных проектов ВТС, в том числе, налаживание совместного производства БПЛА на основе разработок ГП "Антонов".

Как отметил глава "Укроборонпрома", способная работать в экстремальных климатических условиях надежная авиатехника "Антонов" полностью отвечает потребностям военных и спасателей, пользуется стабильным спросом на рынке, что было подтверждено в ходе прошедших в рамках Le Bourget-2019  переговоров.

"Сегодня наиболее перспективный рынок для нас – это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал он, подчеркнув: "Ожидаем, что в ближайшее время продукция "Антонова" займет весомую часть рынка в этих регионах".

Как отмечается в сообщении, в ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр сотрудничества, включая логистическое  обеспечение потребностей Сухопутных войск ОАЭ.

ГП "Антонов"- ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства Украинцы с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром". В настоящее время ГП "Антонов", с учетом опыта стран ЕС, Азии и США, стремится развивать собственные технологии создания БПЛА различного класса, включая стратегические ударные БПАК. На данном этапе украинский разработчик отрабатывает, в том числе, проект создания в рамках ВТС соответствующего стандартам НАТО стратегического ударного БПАК максимальной взлетной массой 6 тонн.

ОАЭ рассматривается в числе перспективных партнеров Украины по ВТС на Ближнем Востоке. Текущее наполнение перспективного двустороннего ВТС включает, среди прочего, готовящиеся поставки эмиратскому заказчику новых украинских ПТРК "Стугна-П" дальностью 5,5  км, а также ПТРК "Корсар" дальностью 2,5 км разработки ГККБ "Луч". В ходе международной оборонной IDEX-2019 (ОАЭ) в феврале входящая в "Укроборонпром" госкомпания "Укрспецэкспорт" и эмиратская Calidus LLC закрепили подписанием меморандума планы по совместному производству и модернизации броне- и автотехники, вооружения, а также производства новых образцов вооружения и военной техники. Детали  отрабатываемого  партнерства не озвучиваются.

Сегодня в Киеве ожидают расширение позиций Украины на региональных оружейных рынках стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, в том числе, с учетом введенных США и ЕС санкций в отношении работающих в интересах оборонного сектора РФ компаний. В 2017 году "Укроборонпром" открыл в ОАЭ свое представительство

Проходящий в предместье  Парижа 17-23 июня 53-й международный авиакосмический салон Le Bourget -  одна из ведущих мировых специализированных площадок авиакосмического сектора. По данным организаторов выставки, в работе Le Bourget-2019 принимают участие  2500  компаний  из 49 стран.

Теги: #бпла #оаэ #втс #антонов
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