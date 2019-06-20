Экономика

11:13 20.06.2019

Корейская GS E&C построит в Закарпатской области 2 СЭС общей мощностью 24 МВт

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Корейская GS E&C построит в Закарпатской области 2 СЭС общей мощностью 24 МВт

 Корейская компания GS Engineering & Construction Co. (GS E &C) намерена построить две солнечные электростанций (СЭС) мощностью 12,6 МВт и 11,5 МВт в Закарпатской области, сообщает YohnAP News.

Стоимость реализации проекта составляет $24 млн. Запуск станций планируется уже в апреле 2020 года.

Как заявили в компании, объекты будут эксплуатироваться в течение 20 лет после завершения строительства.

GS E &C является частью GS Group. Последняя в 2005 году отделилась от крупнейшего концерна по производству техники LG.

В настоящее время GS Engineering and Construction является управляющей компанией большого количества энергогенерирующих предприятий.

Теги: #корея #закарпатская_область #сэс
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