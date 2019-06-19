Экономика

13:52 19.06.2019

Изменение системы расчетов за э/э с 1 июля может привести к дефициту оборотных средств энергопроизводителей - КГГА

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Изменение системы расчетов за э/э с 1 июля может привести к дефициту оборотных средств энергопроизводителей - КГГА

 Введение с 1 июля новой модели оптового рынка э/э и прекращение существующей системы расчетов за э/э спровоцирует дефицит оборотных средств для расчетов с энергогенерирущими компаниями, написал заместитель председателя Киевгоргосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев на своей странице в Facebook.

По его мнению, с 1 июля будет разрушена существующая система взаиморасчетов за э/э, при том, что новой системы еще не существует.

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Пантелеев выразил обеспокоенность тем, что в такой ситуации многие из производителей остановятся до лучших времен, и страна окажется перед угрозой перебоев с энергоснабжением.

"Сегодня мы имеем реальный риск остановки ТЭЦ-5, которая не останавливалась более 50 лет, со всеми техногенными последствиями", - предупредил замглавы КГГА.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Теги: #электроэнергия #кгга #расчеты #пантелеев
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