Верховный суд отменил решение двух предыдущих инстанций по тарифам на содержание домов и придомовых территорий - КГГА

Верховный суд отменил решение Окружного админсуда Киева от 6 июля 2018г и постановление Шестого апелляционного админсуда от 20 декабря 2018г по делу № 826/8441/17 по иску Всеукраинской общественной организации "Союз собственников жилья Украины" к Киевской городской госадминистрации об отмене соответствующего распоряжения, которым утверждены тарифы на содержание домов и придомовых территорий.

"Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Постановление Верховного суда вступило в силу 12 июня и обжалованию не подлежит", - сообщают в пресс-службе КГГА в среду.

При этом в городской администрации предоставили официальную информацию для потребителей по установлению цен на услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

"В соответствии с законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", ключевые решения по управлению домом, в том числе, о стоимости услуг, выборе управляющей компании принимаются путем проведения домовых собраний и голосования совладельцев. Киевская городская государственная администрация готова обеспечить предоставление консультаций жителям по поводу порядка реализации их прав и предоставить в пределах полномочий поддержку этого процесса с соответствующим запросом", - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что согласно этому закону, понятие "тариф" не применяется с июня прошлого года. Органы местного самоуправления потеряли полномочия устанавливать тариф.

"На сегодня действует договорная экономически обоснованная стоимость между управляющими компаниями и жителями, на основании которой осуществляется обслуживание домов. Цена базируется на фактических затратах предприятия", - говорится в информации.

В горадминистрации отметили, что стоимость услуг коммунальных управляющих компаний отражает уровень затрат для стабильной работы и включает заработную плату персонала, затраты на электроэнергию, противоаварийные работы и тому подобное.

"Также напоминаем, осуществление любого пересчета за услугу происходит в установленном законом порядке вследствие непредоставления или предоставления не в полной мере определенной услуги", - говорится в сообщении.