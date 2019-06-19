Google инвестирует $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско за 10 лет

Google планирует инвестировать $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет.

Как сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи в блоге компании, Google намерена перенаправить как минимум $750 млн с содержания офисных и коммерческих помещений на строительство не менее 15 тыс. домов для людей с самым разным уровнем дохода, включая семьи со средним или низким уровнем дохода.

Еще $250 млн компания потратит на создание инвестиционного фонда, который должен помочь девелоперам построить как минимум 5 тыс. единиц доступного жилья. Также Google выделит $50 млн на гранты для некоммерческих организаций, которые занимаются проблемами бездомности и перемещения населения, говорится в сообщении.

Успех Google и других технологических компаний Силиконовой долины привел к значительному росту стоимости жилья в районе залива Сан-Франциско, отмечает агентство Bloomberg. В этих фирмах работают десятки тысяч сотрудников с высоким уровнем дохода, которые либо покупают, либо арендуют дома, в результате чего у менее состоятельных жителей остается меньше возможностей для выбора.

"Наша цель - помочь населению добиться успехов в долгосрочной перспективе и обеспечить, чтобы все имели доступ к возможностям, независимо от того, работают они в технологической сфере или нет", - написал Пичаи.