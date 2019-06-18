Высокопоставленный сотрудник Deutsche Bank уходит из банка на фоне реструктуризации

Высокопоставленный сотрудник Deutsche Bank AG, отвечающий за операции на европейских рынках капитала Эдвард Сэнки покидает банк после почти 15 лет работы в нем, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Сэнки, соруководитель подразделения по работе на рынках акционерного капитала в Европе и руководитель подразделения по работе на глобальных рынках капитала, сообщил коллегам, что уходит в другую организацию. Сэнки присоединился к Deutsche Bank в 2004 году, до этого он работал в JPMorgan Chase & Co.

Другой соруководитель подразделения Deutsche Bank по работе на рынках акционерного капитала Йозеф Риттер останется единственным главой этого бизнеса в Европе, а также возглавит подразделение глобальных рынков, сказал один из источников.

По данным газеты Financial Times, Deutsche Bank готовит масштабную реорганизацию торговых операций, в том числе создание банка "плохих" активов, которому могут быть переданы активы на сумму до 50 млрд евро.

Торговые операции с акциями и с деривативами на процентные ставки за пределами континентальной Европы будут резко сокращены или полностью закрыты в рамках реорганизации, сообщила FT со ссылкой на источники.

Deutsche Bank представит более подробную информацию о своих планах в июле, пишет WSJ.

Акции Deutsche Bank прибавляют 0,4% на торгах во Франкфурте во вторник.