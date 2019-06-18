Экономика

11:37 18.06.2019

Китай в январе-мае увеличил потребление электроэнергии на 4,9%

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Китай в январе-мае увеличил потребление электроэнергии на 4,9%

Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в январе-мае выросло на 4,9% относительно того же периода прошлого года и достигло 2,8 трлн кВт.ч., свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.

В том числе повышение спроса на электричество в сфере услуг составило 9,6%, домохозяйства увеличили потребление на 10,3%.

Как сообщалось, по итогам 2018 года спрос на электричество в КНР повысился на 8,5% - до 6,8 трлн кВт.ч.

Теги: #электроэнергия #китай
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