Экономика

15:53 14.06.2019

Конституция требует изменения для создания независимых регуляторов – представитель Зеленского в Кабмине

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Конституция требует изменения для создания независимых регуляторов – представитель Зеленского в Кабмине

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет о необходимости внесения изменений в Конституцию для создания независимых регуляторов.

"Это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения, а также, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию для того, чтобы в ней было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

По его мнению, это позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

В то же время, Герус допустил, что после переформатирования НКРЭКУ в ней могут остаться работать некоторые действующие члены, но будут назначены и новые.

На уточняющий вопрос, касается ли решение Конституционного суда только НКРЭКУ или также Нацкомиссии по ценным бумагам и Нацфинуслуг, Герус констатировал, что решение касается лишь Нацкомиссии в сфере энергетики.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины, признавший неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ), постановил, что они утратят силу с 31 декабря 2019 года.

Теги: #герус #закон #конституция #регулятор
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