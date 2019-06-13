Экономика

19:08 13.06.2019

Цены на желруду подскочили до очередного максимума в связи со снижением запасов в Китае

2 мин читать
Цены на желруду подскочили до очередного максимума в связи со снижением запасов в Китае

Цены на железную руду в четверг подскочили до очередного максимума 2019 года на фоне снижения запасов в Китае, являющемся крупнейшим потребителем желруды.

Цены на руду с 62%-ным содержанием железа выросли на 3,5%, до $110,2 за тонну, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Желруда является ключевым источником выручки ряда крупных горнодобывающих компаний, в том числе Anglo American, BHP, Rio Tinto и Vale.

В последний раз желруда торговалась на максимумах, отмечаемых в этом году, более пяти лет назад, пишет Financial Times.

"Запасы желруды в Китае продолжают падать и могут достичь критически низких уровней во второй половине этого года, особенно если спрос на руду увеличится на фоне мер стимулирования экономического подъема, принимаемых властями КНР", - отмечает аналитик Jefferies Кристофер ЛаФемина.

Производство стали в Китае в этом году выросло, превзойдя все прогнозы, и, как ожидается, продолжит повышаться благодаря политике стимулирования инвестиций в инфраструктуру, реализуемой правительством страны.

В то же время, неблагоприятные погодные условия ограничивают добычу желруды в Австралии, а в Бразилии добыча сократилась после аварии на плотине хвостохранилища Vale в штате Минас-Жерайс.

Согласно прогнозу Jefferies, запасы желруды в китайских портах снизились на 28 млн тонн за последние два месяца и на конец прошлой недели составляли 121,6 млн тонн, что способно покрывать существующий спрос на руду в течение 40 дней.

Поставка желруды в Китай из Австралии занимает 30-35 дней, из Бразилии - 80 дней, отмечают эксперты, ожидая в связи с этим, что запасы желруды в китайских портах в скором времени достигнут критических низких уровней.

Теги: #рост #желруда #цена #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 13.06.2019
Цены на нефть подскочили на новости об атаке на два танкера в Оманском заливе

Цены на нефть подскочили на новости об атаке на два танкера в Оманском заливе

19:44 11.06.2019
Месси - первый в "спортивном списке" Forbes, Роналду – второй

Месси - первый в "спортивном списке" Forbes, Роналду – второй

10:09 06.06.2019
Нефть торгуется в "медвежьем" тренде после обвала накануне

Нефть торгуется в "медвежьем" тренде после обвала накануне

19:20 05.06.2019
Кабмин изменил формулу цены на газ для населения с целью ее максимального снижения

Кабмин изменил формулу цены на газ для населения с целью ее максимального снижения

19:11 05.06.2019
Авиаперевозчики мира увеличили число случаев неправильной обработки багажа в 2018 г на 8,9%

Авиаперевозчики мира увеличили число случаев неправильной обработки багажа в 2018 г на 8,9%

10:42 29.05.2019
Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

11:00 27.05.2019
Биткойн подорожал до максимума за год, приближается к $9000

Биткойн подорожал до максимума за год, приближается к $9000

16:00 24.05.2019
"Нафтогаз" в июне снизит цену на природный газ для промпотребителей

"Нафтогаз" в июне снизит цену на природный газ для промпотребителей

16:51 16.05.2019
Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

09:56 14.05.2019
"Нафтогаз" разослал контракты с предложением цены газа для нужд населения на май и июнь

"Нафтогаз" разослал контракты с предложением цены газа для нужд населения на май и июнь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

МВФ ждет завершения выборов в Украине для определения перспектив сотрудничества

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

Большинство экономистов уверены, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки

Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

Служба автомобильного транспорта СБУ отобрала "Оранту" для страхования автотранспорта

"УПСК" застраховала автотранспорт "Украэроруха" по ОСАГО

МВФ ждет завершения выборов в Украине для определения перспектив сотрудничества

Группа PZU Украина уплатила более 140 млн грн налога в 2018г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА