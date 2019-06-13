ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

Еврокомиссия исходит из того, что до конца 2019 года, когда истекает действующий контракт на транзит газа в Европу между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", будет найдено решение, и европейские потребители смогут продолжать получать российский газ, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Как заявил Новак, "мы обсуждали этот процесс подробно, какие могут быть варианты с 1 января 2020 года по заключению нового контракта на транзит через Украину".

Шефчович также отметил: "Мы в тесном контакте с нашими украинскими коллегами, и могу сказать, что для Европейского союза очень важно, чтобы все эти реформы в области энергетики продолжались, и для нас очень важно то, чтобы продолжался процесс unbundling "Нафтогаза", потому что это ясно не только для Еврокомиссии, но и для газотранспортных компаний Европы, что будет намного легче вести переговоры с компанией, которая будет полностью отвечать европейским традициям, и что будет работать в позиции сертифицированного транспортировщика газа".

"Мы работаем в тесной связи с украинским правительством. Но конечно, сейчас нам надо дождаться новых выборов, результатов, нового правительства. Но unbundling "Нафтогаза" - это очень важный вопрос, не только для Еврокомиссии, но и для Всемирного банка, ЕБРР и для остальных европейских правительств, потому что мы знаем, что это будет очень важный вопрос, который будет иметь прямое влияние на то, что, надеемся, будет новый долгосрочный контракт на поставку газа через Украину в Европейский союз", - добавил европейский чиновник.

"Наши коллеги говорят о необходимости внедрения европейского законодательства. Но мы знаем, что на сегодня Украина пока еще не готова с точки зрения изменения в действующее законодательство, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе", - сказал российский министр.

"На самом деле, самый простой вариант - это продлить действующий контракт, если будут предложены приемлемые, экономические конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения, которые мы сегодня имеем - разбирательства в арбитражных судах", - подчеркнул он.

"Но мы знаем, что на сегодня никаких нет предложений со стороны украинских коллег. Мы связываем это с тем, что сейчас идет смена - будут выборы законодательных органов, только потом будет выбрано правительство. Мы рассчитываем на конструктивный подход со стороны украинских коллег, и со своей стороны при его наличии наши коммерческая компания "Газпром" готова такие переговоры проводить - и по поставкам газа на Украину, и по транзиту", - сказал Новак.

"Всегда есть при желании сторон возможность договориться и решить все вопросы по контрактным обязательствам. Безусловно, мы исходим из того, что европейские потребители будут получать газ надежно в соответствии с контрактами", - подчеркнул российский министр.

"Также "Газпром" готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой (Украины - ИФ), если таковые предложения будут со стороны Украины", - добавил он.

Новак напомнил, что, по мнению России, Стокгольмским арбитражом были приняты дискриминационные решения: по контракту на транзит газа были учтены обязательства "транспортируй или плати", а по контракту на поставку газа - "бери или плати" - не учтены. "Газпром" подал апелляцию в Шведский суд.

"Назначена дата рассмотрения апелляции, но она, конечно, выходит за рамки 1 января 2020 года, поэтому "Газпром" предложил украинским партнерам подписать мировое соглашение, которое бы позволило создать условия для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на транзит газа. Для этого есть вся юридическая база. Мы считаем, что это один из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами", - резюмировал Новак.

В свою очередь, Шефчович заявил: "Мы тоже полагаем, что плана "Б" нам не будет нужно, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения".

"И мы сегодня смогли договориться, что спланируем наши трехсторонние переговоры на сентябрь. Я уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что будет найдено решение для поставок газа через Украину в Европейский Союз", - резюмировал он.